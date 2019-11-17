Гигантский британский авианосец впервые прибыл в Портсмут: видео

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью четыре миллиарда долларов впервые прибыл на свою базу в Портсмут. За прибытием судна в сопровождении двух самолетов Hawk и вертолета Wildcat наблюдали тысячи человек. Экипаж состоит из 600 человек.

«Наш первый вход в бухту Портсмута представляет собой успешное завершение этапов строительства и ходовых испытаний, во время которых судостроительная компания и партнерские организации работали самым тесным образом», - заявил капитан авианосца Даррен Хьюстон.

Он был построен в Шотландии и в течение восьми недель проходил испытания. По информации Sun, авианосец был испытан в тяжелых условиях, на шестиметровых волнах, которые преодолел «относительно спокойно».

Авианосец расположится в порту рядом с родственным судном HMS Queen Elizabeth. Чтобы два гигантских 280-метровых корабля уместились, в Портсмуте были проведены масштабные работы по модернизации причалов.

280-метровый корабль HMS Prince of Wales с водоизмещением 65 тысяч тонн будет официально включен в состав ВМС Великобритании до конца 2019 года. Он предназначен для ведения боевых действий высокой интенсивности или оказания гуманитарной помощи.