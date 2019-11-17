МЧС наградит петербуржцев, вытащивших детей из тонущего автомобиля

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу проконтролирует, чтобы двое жителей, которые помогли выбраться из реки мужчине с маленькими детьми, были представлены к наградам, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в реку Фонтанку упал автомобиль, в которым находились три человека. На помощь к ним бросились двое прохожих. Все пятеро были госпитализированы после осмотра врачей.

По данным очевидцев, стоявшая на набережной машина медленно скатилась в воду.