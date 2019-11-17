Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Энгельсе

Состояние четверых людей, которые пострадали при взрыве газа в жилом доме в Энгельсе оценивается от средней степени тяжести до тяжелого. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-службы областного Министерства здравоохранения Александр Колоколов.

«Трое взрослых и один ребенок госпитализированы в Энгельсскую городскую больницу и ожоговый центр в Саратове. Состояние (пострадавших – прим. ред.) - от тяжелого до среднетяжелого. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», - сообщил он РИА Новости.

© МЧС РФ

© МЧС РФ

По предварительной информации следствия, утром в воскресенье утром произошло обрушение жилого одноэтажного дома. Происшествие случилось, когда семья из четырех человек вернулась домой и включила в коридоре свет. В настоящее время по данному факту ведется проверка. В главке МЧС по региону рассказали, что четверо пострадавших были доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии.