В СК назвали вероятную причину взрыва в жилом доме в Энгельсе
По предварительным данным, взрыв бытового газа в частном доме произошел после включения света.
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Утром 17 ноября в ГУ МЧС по Саратовской области поступил сигнал об обрушении частного одноэтажного жилого дома.
«Пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок, состояние удовлетворительное, все госпитализированы в лечебные учреждения», - прокомментировали в ведомстве.
Одной из главных причин взрыва бытового газа, в частном доме города Энгельса Саратовской области может стать включение света хозяевами.
«Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили в коридоре свет. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома», - сообщили в региональном управлении СК РФ.
На месте продолжают работать сотрудники спасательного ведомства и следователи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.