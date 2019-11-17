Синоптик назвал дату прихода в Москву климатической зимы

Климатическая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября. В столице установятся минусовые температуры. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье, понедельник и вторник столичный регион буден находится в зоне фронтальной системы, сопровождаемой плотными слоистыми облаками, локальной моросью, туманами и густыми дымками при температуре на 4-6 градусов теплее положенного. Ночью будет +2… +5 градусов, днем +4… +7 градусов», - рассказал он.

По словам Тишковца, в среду усилится восточный вектор ветра, несущий с глубины евразийского континента более сухой и холодный воздух. В результате чего наметится обратный суточный ход температуры. На утро сохранится температура в районе +1… +3 градусов, днем столбики устремятся к нулевой отметке, а вечером ударят легкие заморозки - на дорогах местами появится слабая гололедица.

«В четверг, 21 ноября, в столице с опозданием на 11 суток наступит метеорологическая зима, температура вернется в климатическое русло. До конца предстоящей недели ожидается малооблачная и очень сухая погода с переходом среднесуточной температуры через ноль в сторону устойчивых отрицательных значений. Ночью -2…-7 градусов. К выходным похолодает до -5…-10 градусов. Днем 0…-5 градусов, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы», - отметил синоптик.

Он добавил, что период бесснежья, скорее всего, затянется до конца ноября. После чего с наступлением календарной зимы выпадет снег.