«Человек-ракета» побил собственный мировой рекорд скорости: видео

Британский изобретатель Ричард Браунинг больше известный как «железный человек» или «человек-ракета» побил свой собственный рекорд мировой скорости. 14 ноября он пролетел в реактивном костюме над проливом Ла-Манш полкилометра и разогнался до 136 км/час, сообщает издание Daily Mail.

Успешная попытка была осуществлена на глазах у главного редактора Книги рекордов Гиннесса Крейга Глендея, который подтвердил его достижение.

Таким образом, он побил собственный мировой рекорд из Книги Гиннесса. Это в 2,5 раза быстрее, чем в 2017 году, когда изобретатель развил скорость в 51 км/час.

«Многое изменилось с тех пор, как мы летели 32 мили в час, это совершенно другой костюм, и я хотел показать, как далеко мы продвинулись», - сказал Браунинг.

У костюма пять турбин общей мощностью в пять тысяч лошадиных сил. Взлет осуществляется из положения стоя, управлять и контролировать скорость можно при помощи рук.

Он спроектирован в компании Браунинга, который планирует запустить производство таких костюмов и организовать гонки, где все желающие смогут примерить реактивный костюм с экзоскелетом и попробовать себя в роли «железного человек».