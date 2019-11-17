Французское СМИ отметило успехи процесса дедолларизации в России

Россия продолжает успешно реализовывать политику независимости от американского доллара, сообщает французское издание Les Echos.

«Дедолларизация остается инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС против Соединенных Штатов», - отмечает французское издание Les Echos.

России удалось наладить близкие отношения со странами БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка - которые также состоят в напряженных отношениях с Соединенными Штатами, за счет увеличения товарооборота с членами блока в 2018 году до $125 млрд.

Продажа доллара позволит России поднять и стабилизировать рубль, падение которого на 17% было зафиксировано в 2018 году, сообщается в материале.

Напомним, что процесс «дедолларизации» экономики и финансовой системы в целом был запущен в 2014 году после введения санкций со стороны Соединенных Штатов.