Венецию ждет новый пик наводнения

Венеция может столкнуться с очередным приливом после сильнейшего за 50 лет наводнения, сообщает Euronews.

«Прилив может достичь 160 см после полудня в воскресенье», - цитирует телеканал информацию метеорологического центра Венеции.

По словам мэра Луиджи Бругнаро, несмотря на трудности, город готов к новому пику наводнения.

Вечером 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся до 187 сантиметров, покрыв 80% территории города. В пятницу, 15 ноября, он поднялся до 154 сантиметров, после чего пошел на спад.

Общий ущерб катастрофы составляет около миллиарда евро. Власти обратились за помощью к общественности и открыли банковский счет для сбора средств на восстановление города.