Погоня, стрельба, побег: в Петербурге мужчина пытался угнать BMW из каршеринга

В Петербурге водитель каршерингового BMW устроил гонки со стрельбой. Километраж погони, включая маневры может достигать 100 километров.

Как сообщает 47news, 16 ноября в полицию позвонил сотрудник службы безопасности каршеринговой компании, который сообщил об угоне BMW с московскими номерами. Судя по маячку, угонщик на автомобиле хотел выехать по Выборгскому шоссе из города во Всеволожский район Ленинградской области. Отряд дорожной полиции заметил, что транспортное средство было на заправке ПТК, рядом с развязкой КАД, и попытался остановить. Однако нарушитель сбил инспектора и пошел наутек.

Позже началась погоня через всю Северную столицу, и даже переместилась в Колпино. Полицейские выстрелили в воздух и по колесам, но это не остановило угонщика. На скорости BMW влетел в бордюр в поселке Петро-Славянка. Водитель попытался скрыться с места аварии, но через некоторое время 22-летнего угонщика обнаружили спрятавшегося в кустах.

В кармане у молодого человека обнаружили металлическую коробку с порошкообразным веществом и пакет с растительным наркотиком, добавляет издание. По информации 47news, у него был коллега из сопровождения, который передвигался на Volkswagen Polo, он также попал в ДТП и скрылся с места происшествия. В настоящее время его ищет полиция.