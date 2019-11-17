Во Франции задержали новых фигурантов по делу о покушении на Макрона

На северо-востоке Франции задержали двух подозреваемых, которые готовили покушение на президента страны Эмманюэля Макрона. Мужчины 30 и 45 лет подозреваются в «в участии в собраниях, во время которых планировались насильственные действия, в том числе против президента Франции Эмманюэля Макрона». По данным RFI, они являются членами ультраправой преступной террористической организации Les Barjols.

На их след вышли после поездки 63-летнего пенсионера Жан-Пьерп Буйера, который направлялся к своим единомышленникам. За ним было организовано наблюдение, так как в 2018 году он уже пытался осуществить покушение на Макрона.

Нереализованное преступление планировалось во время торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Напасть на президента они собирались с керамическим ножом: он не уступает по остроте стальному, но не фиксируется металлодетектором.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты охотничье и коллекционное оружие, а также заряды для гранат. В багажнике у Буйера нашли керамический нож.