В США на советских захоронениях собрали землю для акции «Дорога памяти»

Торжественные мемориальные мероприятия прошли 14 и 15 ноября в США: на захоронениях советских военных была набрана земля для отправки в Россию в рамках акции «Дорога памяти». Она проводится в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В мемориальных мероприятиях приняли участие российские дипломаты, военно-воздушный атташе при посольстве России, сотрудники представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, российские соотечественники и американские граждане», - пишет ТАСС.

На территории США в данный момент зарегистрированы два места, где захоронены останки советских воинов. На Аляске, на кладбище «Форт Ричардсон», находятся 14 могил граждан Советского Союза - в основном это летчики, погибшие во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США.

На кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле похоронен моряк Михаил Анисимов, который скончался в 1944 году в военном госпитале Нью-Йорка.

Собранную землю перевезут в Москву и разместят в мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России, который откроется в 2020 году в военно-патриотическом парке «Патриот».