Земля содрогнулась: момент взрыва грузовика в Техасе попал на видео

В Техасе жители сняли видео, на котором сначала загорается, а потом взрывается продовольственный грузовик. Кадры были опубликованы в Сети.

Инцидент произошел 14 ноября. На кадрах видно, что сначала загорелась одна машина, источник возгорания которой пока неизвестен, но вскоре раздался мощный взрыв газового баллона во втором грузовике. В результате четыре продовольственных грузовика и семь рядом стоящих домов были повреждены.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные потушили пламя после взрыва.