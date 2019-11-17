Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298-ю операцию

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла операцию на горле. Для этого девушка специально полетела в Германию.

У Кузнецовой сложное онкологическое заболевание. С детства у нее наблюдались серьезные проблемы с дыхательными путями, и она не могла дышать без специальной трубки. Новообразование приходится регулярно удалять.

«Сбилась я со счета операций ещё полтора года назад. Сейчас посчитала по выпискам - сегодня была 298-я!», - написала девушка в Instagram.

Она пояснила, что болезнь не лечится, и подвергаться медицинскому вмешательству ей придется всю жизнь.