Друзья найденной мертвой солистки «Маневров» допускают вариант «расправы»

Тела солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери были обнаружены 15 ноября в своей квартире на северо-востоке Москвы. На шее у вокалистки была веревка, что подтолкнуло следствие к версии о суициде, но знакомые артистки высказались о других причинах трагедии.

Девушка была талантливой и часто становилась душой компании, заявил близкий друг Садыковой Иван Широков. Она вряд ли бы смогла покончить с собой, поскольку очень любила жизнь, пишет «Вечерняя Москва».

«Ей угрожали, делали необоснованные предложения и, видимо, устроили расправу», - добавил Широков.

Однако, коллега Садыковой Ольга Журавель отметила, что экс-вокалистка была очень рискованной и вспыльчивой девушкой, была частой гостьей различных тусовок и быстро сходилась с людьми, но при этом «ее необузданный нрав и рискованность» иногда пугали ее окружение.

«Видимо, в этот раз конфликт с людьми, с которыми она связалась, не удалось решить мирным путем», - заявила Журавель.

На данный момент сотрудниками следствия проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего. Чтобы установить точную причину смерти были назначены судебно-медицинские экспертизы.