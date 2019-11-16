Домой без одежды и вещей: очевидцы рассказали о давке в клубе Adrenaline Stadium
Посетители московского Adrenaline Stadium сообщили, что накануне ночью в клубе после концерта началась сильная давка в районе гардероба, в результате чего нескольким людям стало плохо.
Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на одного из очевидцев, пострадавших выносили из зала, передавая через головы.
По словам собеседника радиостанции, многие так и не попали в гардероб, после чего прождали час на улице, но в клуб обратно их так и не пустили.
Как отмечается в публикации, около 100 человек отправились домой на такси без одежды. Всего билеты в Adrenaline Stadium купили около 7 тысяч человек, добавляет «Говорит Москва».
На официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте» накануне анонсировался концерт исполнителя GSPD, презентовавшего новый альбом «МYЗЛО».
В комментариях под постом после вечеринки появились сообщения с жесткой критикой в адрес организаторов шоу, а также вопросы о своих потерянных вещах - от паспортов и проездных до часов.