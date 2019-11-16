Опубликовано видео последствий удара мощного урагана по Хабаровску
Порывы ветра в городе достигали более 20 метров в секунду, все это привело к сильным разрушениям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Хабаровск обрушился мощный ураган: порывы шквального ветра со скоростью выше 20 метров в секунду ломали деревья, срывали рекламные щиты и снесли остановочный павильон.
Не выдержали и линии электропередачи, произошел обрыв сетей. В результате ЧП тысячи жителей нескольких микрорайонов остались без электричества.
Спасательные службы Хабаровска были переведены на режим повышенной готовности.
Циклон из Китая на бушует территории края уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, снегопады и сильный ветер могут продлиться еще неделю.