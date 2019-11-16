В Госдуме предложили установить минимальную зарплату для бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Согласно инициативе, минимальная зарплата должна быть не ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Таким образом, вносятся изменения в статью 144 Трудового кодекса РФ.

«Месячная заработная плата не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», - говорится в проекте, который опубликован в электронной базе данных ГД.

К категории бюджетников относятся медработники, педагоги, а также сотрудники государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.

Деньги на реализацию проекта предложили взять из доходов, которые увеличились из-за улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2019 году составляет 12 130 рублей.