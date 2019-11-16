Автобус с 20 пассажирами загорелся на трассе в Алтае

Рейсовый автобус с 20 пассажирами, направляющийся в Междуреченск из Белокурихи, загорелся на трассе Бийск-Целинное в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

© ГУ МВД России по Алтайскому краю

В результате происшествия пострадавших нет, так как всех пассажиров водитель успел высадить, после чего их разместили на ближайшей заправочной станции сотрудники правоохранительных органов, куда направили запасной автобус из Белокурихи.

© ГУ МВД России по Алтайскому краю

В настоящее время пожар локализован сотрудниками МЧС. По факту инцидента полиция начала проверку.