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Автобус с 20 пассажирами загорелся на трассе в Алтае

Светлана Головина
09:18 16.11.2019
На трассе Бийск-Целинное в Алтайском крае произошло возгорание пассажирского рейсового автобуса. Пострадавших нет.
Автобус с 20 пассажирами загорелся на трассе в Алтае
© Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Рейсовый автобус с 20 пассажирами, направляющийся в Междуреченск из Белокурихи, загорелся на трассе Бийск-Целинное в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

© ГУ МВД России по Алтайскому краю

В результате происшествия пострадавших нет, так как всех пассажиров водитель успел высадить, после чего их разместили на ближайшей заправочной станции сотрудники правоохранительных органов, куда направили запасной автобус из Белокурихи.

© ГУ МВД России по Алтайскому краю

В настоящее время пожар локализован сотрудниками МЧС. По факту инцидента полиция начала проверку.

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