Самый зрелищный фестиваль воздушных шаров стартовал в Мексике: видео

В мексиканском городе Леон стартовал 18-й Международный фестиваль воздушных шаров.

В небо были запущены разноцветные шары различных форм и размеров - в виде животных, персонажей мультфильмов, героев кино и многих других.

«Что мне больше всего нравится, так это семьи, которые собираются вместе, и лица детей, когда взлетают воздушные шары», - сказала одна из гостей мероприятия.

Международный фестиваль начали проводить в Мексике с 2002 года, куда приезжают воздухоплаватели со всего мира. Он является самым зрелищным и популярным мероприятием, на котором собираются около 400 000 человек.

В этом году посмотреть на уникальное зрелище в небе над Леоном можно до 18 ноября.