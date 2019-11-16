Два рассвета, аэробика и вино: впечатления пассажиров рекордного беспосадочного рейса

Пассажиры рекордного беспосадочного рейса австралийской авиакомпании Qantas Airlines, которая выполняет тестовые рейсы в рамках проекта «Project Sunrise», рассказали о своих впечатлениях от полета, сообщает Daily Mail.

Главным удивлением для них стало то, что вместо завтрака им был предложен ужин - сэндвичи со стейком, суп и вино – и отключено основное освещение, несмотря на то, что самолет вылетел из аэропорта Лондона ранним утром.

© qantasstore.com.au

Имитация ужина и ночи была специально запланирована, чтобы пассажирам было легче адаптироваться к новым условиям, так как перелет выполнялся по сиднейскому времени.

Также, бортпроводники организовали небольшую серию аэробных упражнений для разминки пассажиров. Их попросили сделать приседания, растяжку, а затем пройти по проходам вдоль кресел.

© qantasstore.com.au

Самым эффектным и запоминающимся для пассажиров стала возможность наблюдать восходы солнца в Европе и Азии.

Самолет, следовавший по маршруту из Лондона в Сидней, пробыл в воздухе 19 часов 19 минут, побив свой октябрьский рекорд на 5 минут.

В декабре Qantas Airlines проведет еще один тестовый рейс из Нью-Йорка в Сидней.

По результатам проекта «Project Sunrise» руководство авиакомпании будет решать вопрос о запуске регулярных маршрутов.