Удар стихии: в Хабаровске ветер снес остановки и рекламные щиты

Хабаровск оказался в центре циклона. Шквальный ветер достигал 20 метров в секунду, ломал остановки и рекламные щиты. На видео слышны завывания ветра и заметно, насколько сильно качаются деревья.

«Вблизи ТРЦ "Южный парк" ветер срубил рекламный щит. Рухнула сама панель, а мачта осталась стоять. Очень опасно оставлять автомобили под деревьями или такими конструкциями», - рассказывает очевидец.

По информации DVHAB.ru, из-за бушующего ветра произошел обрыв сетей ЛЭП - обесточены несколько микрорайонов.

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Погодный сюрприз в виде снега и сильного ветра принес в Хабаровск циклон из Китая. На побережье в центральной части региона выпало около месячной нормы осадков.

Сейчас в Хабаровске -12 градусов, сильный ветер сохраняется. По данным метеорологов, буря стихнет в воскресенье.