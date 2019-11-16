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Шакира лишилась голоса из-за опасной болезни

Ирина Егорова
07:51 16.11.2019
Певица не могла говорить и общалась с помощью записок. Только срочная операция помогла изменить ситуацию.
Шакира лишилась голоса из-за опасной болезни
© Фото: Bilal Jawich, imago stock&people, Globallookpress

Певица Шакира потеряла голос и, если бы не срочная операция, она бы так и не заговорила. В 2017 году у нее случилось кровоизлияние в голосовые связки. В течение нескольких недель певица не могла говорить и общалась с близкими с помощью записок.

«Мне нужна была операция или Божья воля. Больше так продолжаться не могло. После исцеления показалось, что кто-то свыше помог мне. Теперь я считаю каждый выход на сцену настоящим подарком судьбы», - рассказывает звезда The Gurdian.

По воспоминаниям звезды, сама она сначала не хотела обращаться к помощи квалифицированных специалистов и надеялась излечиться с помощью гипноза или медитации. Благодаря просьбам родным, она сделала операцию. Сейчас Шакира регулярно обследуется и следит за своим здоровьем из-за опасений, что болезнь вернется.

По информации издания, Шакира благодарна мужу - известному футболисту Жерару Пике - за его помощь и поддержку. Из-за болезни артистка была агрессивной и вспыльчивой.

«Жерар терпел все мои истерики, помогал и направлял меня», - вспоминает она.

Колумбийская певица уже сейчас выступает на сцене и готовится к совместному концерту с Дженифер Лопес на финале Суперкубка в феврале 2020 года.

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