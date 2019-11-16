Михалков будет защищать кинотеатр «Соловей» в Москве

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за сохранение киноцентра «Соловей» в Москве на Дружинниковской улице. Решение о готовности защищать киноцентр было озвучено в кулуарах культурного форума.

«Буду защищать, насколько смогу», - сказал журналистам Михалков.

Он назвал кинотеатр одним из самых крупных, и отметил, что надо идти навстречу людям, которые хотят «прийти в кино».

«Это один из самых крупных киноцентров, с большим количеством залов, они готовы за свой счет переоборудовать залы, сделать самый большой открытый кинотеатр на крыше киноцентра, идти навстречу людям, которые хотят прийти в кино», - передает его слова РИА Новости.

Крупнейший в Восточной Европе кинотеатр был закрыт 15 ноября. Здание планировалось снести и, на освободившейся площади построить аппартаменты.

Министр культуры Владимир Мединский также выступил против закрытия «Соловья», отметив, что «с точки зрения киноотрасли нам бы не хотелось, чтобы закрывались такие киноплощадки».

Кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне находился по адресу Дружинниковская улица, дом 15. Он имел 24 зала, что позволяло кинотеатру крутить те фильмы, которые ушли из проката.