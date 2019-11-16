Родственникам погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска выделят 2,5 млн

На выплаты родственникам погибшего и пострадавших студентов в результате перестрелки в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске выделено 2,5 миллиона рублей.

«Выплаты из резервного фонда Правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ», - сообщается на сайте правительства региона.

Напомним, что 19-летний студент колледжа открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья 14 ноября. Трое были ранены, один из его ровесников погиб. После того, как на место прибыли полицейские, молодой человек покончил с собой.

Накануне губернатор Василий Орлов обратился к депутатам с просьбой включиться в профилактику подобных ситуаций.