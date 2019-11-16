«Незамерзайка»: советы автомобилистам для выбора качественного средства

Роспотребнадзор порекомендовал владельцам транспортных средств подойти ответственно к выбору стеклоомывающей жидкости и в первую очередь обратить внимание на запах средства.

«Жидкости с едким и резким запахом могут навредить здоровью, лучше не рисковать и воздержаться от такой покупки» - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Для изготовления современных стеклоомывающих жидкостей производители используют раствор изопропилового спирта с добавлением моющих средств, поверхностно-активных веществ, ароматизаторов и красителей.

«Изопропиловый спирт имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека», - отмечается ведомство.

Зачастую производители, которые занимаются нелегальным производством «незамерзайки», используют в их составе метиловый спирт, являющийся опасным токсичным веществом.

По мнению экспертов, он может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу.

Внимательно стоит изучить и маркировку товара, на которой должна быть необходимая информация по применению жидкости, дата производства и срок хранения, подробный состав, все предосторожности во время использования и обратный адрес производителя.

При необходимости, потребитель имеет право попросить у продавца сертификат соответствия, копия которого обязательно должна находиться в месте реализации товара.

Эксперты также добавили, что «незамерзайка» должна быть абсолютно безопасной как для водителя, так и его пассажиров.