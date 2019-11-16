Намекающий взгляд: Бузова случайно выдала своего будущего мужа

Певица Ольга Бузова намекнула на своего будущего мужа. Тайну она раскрыла на прошедшем в Москве концерте перед своими поклонниками. Среди зрителей в зале находился и будущий супруг.

Между исполнением песен она рассуждала о предстоящей свадьбе и, по версии издания Teleprogramma, исполнительница не сводила глаз с одного мужчины, тем самым намекая на его причастность к рассказываемому.

Как пишут СМИ, им оказался 26-летний блогер Давид Манукян.

Личная жизнь Бузовой волнует ее поклонников, вызывая бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ. Слухи о романе певицы и блогера ходят уже пару месяцев. Внимательные поклонники отметили, что Бузова и Манукян появляются в похожей одежде, сделали себе одинаковые татуировки, певица стала героиней видеороликов блогера.