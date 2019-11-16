Суд арестовал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска

Суд арестовал до 14 января генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске Сергея Андрющенко, после того, как его сотрудник впустил студента с оружием в колледж.

Следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде заключения гендиректора ЧОП под стражу, «учитывая способ совершения преступления, большой общественный резонанс».

Также на заседании суд принял решение отложить до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения сотруднику «Сириус-А» Олегу Ермолову, охранявшему местный колледж.

Напомним, 14 ноября студент колледжа открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. В результате один человек погиб, трое получили ранения. Сам виновник случившегося покончил с собой.