Генконсульство РФ назвало имя раненного в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, по которому пограничники США открыли огонь из огнестрельного оружия.

Пострадавшего зовут Евгений Глущенко, ему 37 лет. Сейчас он находится в больнице города Гудиер, состояние Глущенко оценивается как удовлетворительное. Дипломаты поддерживают контакт с полицией и надеются получить консульский доступ к россиянину, сообщили «Звезде».

Инцидент произошел в штате Аризона. Сотрудник Служба пограничного и таможенного контроля США выстрелил в мужчину, который, как предполагается, пытался пересечь границу с Мексикой. Мотивы мужчины, который пытался пересечь американо-мексиканскую границу, неизвестны.