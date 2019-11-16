Венеция просит мир о помощи после наводнения
Власти Италии обратились ко всем неравнодушным с призывом помочь пожертвованиями для восстановления последствий затопления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Claudio Furlan ZUMAPRESS.com Globallookpress
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обратился ко всем неравнодушным к происшествию в Италии людям с просьбой о помощи городу пожертвованиями для восстановления его от наводнения. Обращение и реквизиты, по которым можно сделать перевод, были опубликованы в Twitter.
«Венеция - гордость Италии. Благодаря вашей помощи Венеция вновь засияет», - написал Бруньяро.
Накануне сообщалось, что правительство Италии выделит на первостепенные нужды жителям города 20 миллионов евро.