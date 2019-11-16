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Охранник колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, не признал вину

Дарья Муромова
05:11 16.11.2019
Суд Благовещенска 19 ноября выберет меру пресечения охраннику.
Охранник колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, не признал вину
© Фото: СК РФ

Сотрудник частного охранного предприятия «Сириус-А» Олег Ермолов, который работает охранником в колледже в Благовещенске, где 14 ноября студент открыл стрельбу, считает себя невиновным в случившемся.

«Я вообще не понимаю, за что меня задержали. Я действовал по инструкции, ничего не нарушил. Я своевременно в первую очередь вызвал МЧС, к людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил», - сказал Ермолов на заседании Благовещенского областного суда.

В зачитываемой судьей характеристике обвиняемого отмечалось, что он был ранее судим за особо тяжкое преступление. Ермолов подтвердил наличие судимости.

Во время прений прокуратура попросила суд отложить решение вопроса об избрании меры пресечения Ермолову на 72 часа, пишет ТАСС.

Напомним, 14 ноября студент колледжа открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. В результате один человек погиб, трое получили ранения. Сам виновник случившегося покончил с собой.

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