Госдума приняла закон о праве детей из одной семьи ходить в одну школу

Госдума приняла закон, по которому дети получают преимущество при зачислении в детсад или начальную школу, где уже учатся их родные братья или сестры. Норма была закреплена в Семейный кодекс РФ.

Закон ориентирован на что, чтобы дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, не были разделены в процессе обучения.

Как полагают авторы проекта, эти меры поспособствуют развитию системы господдержки семей с детьми, укрепят родственные связи и реализуют права детей на достойные условия воспитания.