Экс-мэра Киселевска застрелили во дворе собственного дома

Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит поздно вечером 31 октября в собственном доме.

Как сообщили в Следственном комитете, в вечернее время супруга Лаврентьева заметила на участке силуэты двух людей. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома.

«После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением», - заявили в СК.

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В настоящее время идет поиск второго злоумышленника. Убитый преступник, предположительно, являлся жителем соседнего города.

Следственный комитет возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).