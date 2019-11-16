С воздуха и на земле: лесной пожар на площади 52 га тушат в Крыму

Сотрудники Главного управления МЧС России по республике Крым продолжают ликвидацию лесного пожара на территории Симферопольского Перевальненского лесоохотничьего хозяйства.

В тушении пожара, которое осложняется порывами сильного ветра, а также сложными труднопроходимыми участками, задействованы 489 человек и 78 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС, от МЧС России - 143 человека личного состава и 24 единицы специализированной техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200 и специализированные вертолеты Ми-8.

Несмотря на то, что площадь пожара составляет 52 гектара, никакой угрозы жизни и здоровью людей нет. Но в целях безопасности на территории Симферопольского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Комплекс организационных и практических мероприятий по ликвидации природного пожара в урочище Курлюк-Баш Симферопольского района продолжается и находится на особом контроле МЧС России. На данный момент возгорание локализовано.