Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель машины зимой
Многие автовладельцы считают, что современные машины могут нормально ездить сразу же после запуска, вне зависимости от погодных условий.
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В холодное время года автомобиль стоит прогревать хотя бы 3-5 минут, полагает автоэксперт Александр Михельсон.
Он пояснил: железо, сталь и прочие сплавы умеют свойство сужаться в мороз. Прогревая машину, удастся избежать порчи деталей двигателя, коробки передач и других агрегатов.
«Новые двигатели тоже имеют свойство изнашиваться, холодный металл трется, появляются задиры и другие «истории». Поэтому поберегите машину и уделите ей несколько минут», - заявил Михельсон.
Он добавил, что владельцам транспортных средств стоит ставить таймер по температуре, чтобы, когда температура двигателя опускалась до -20, прогрев начинался автоматически.
Как передает его слова aif.ru, в идеале автомобиль нужно оставлять в гараже.