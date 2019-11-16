Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель машины зимой

В холодное время года автомобиль стоит прогревать хотя бы 3-5 минут, полагает автоэксперт Александр Михельсон.

Он пояснил: железо, сталь и прочие сплавы умеют свойство сужаться в мороз. Прогревая машину, удастся избежать порчи деталей двигателя, коробки передач и других агрегатов.

«Новые двигатели тоже имеют свойство изнашиваться, холодный металл трется, появляются задиры и другие «истории». Поэтому поберегите машину и уделите ей несколько минут», - заявил Михельсон.

Он добавил, что владельцам транспортных средств стоит ставить таймер по температуре, чтобы, когда температура двигателя опускалась до -20, прогрев начинался автоматически.

Как передает его слова aif.ru, в идеале автомобиль нужно оставлять в гараже.