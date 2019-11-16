СМИ: Россия может передать Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия планирует отдать Украине корабли, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Как сообщает «Коммерсант», процесс может завершиться до саммита в «нормандском формате», которые пройдет 9 декабря. Точную дату согласовывают представители заинтересованных ведомств России и Украины.

Предварительно, передача состоится в море. Сначала корабли отбуксируют в заранее оговоренную точку, где их встретят украинские суда.

Отмечается, что вооружение с кораблей будет снято в связи с тем, что оно является доказательством в уголовном деле.

Напомним, в ноябре 2018 года украинские военные корабли - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - пересекли границу России в Черном море. На требования пограничников они не реагировали. Тогда моряки ВМС Украины были задержаны.