К спячке готов: обустройство берлоги медвежонком показали на видео

Проживающий в зоопарке Денвера, США, гризли прочувствовал приближение холодов и начал активно готовиться к спячке.

На опубликованных кадрах видно, как животное обустраивает свое место для зимнего сна. Медведь выкопал достаточно глубокую берлогу, куда он спрячется на время холодов.

Зимнее убежище не случайно выбрано в тихом и сухом месте. Если медведя кто-то побеспокоит, он проснется, и тогда ему надо будет искать «новый дом».