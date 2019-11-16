К спячке готов: обустройство берлоги медвежонком показали на видео
На видео запечатлели момент, как гризли готовит себе зимнее убежище, где он проведет следующие несколько месяцев.
© Видео: DenverZoo, Twitter © Фото: DenverZoo, Twitter
Проживающий в зоопарке Денвера, США, гризли прочувствовал приближение холодов и начал активно готовиться к спячке.
На опубликованных кадрах видно, как животное обустраивает свое место для зимнего сна. Медведь выкопал достаточно глубокую берлогу, куда он спрячется на время холодов.
Зимнее убежище не случайно выбрано в тихом и сухом месте. Если медведя кто-то побеспокоит, он проснется, и тогда ему надо будет искать «новый дом».
«Мы думаем, что это здорово, что он (гризли – прим.ред.) делает то, что биологически подходит для него», - рассказали представители зоопарка.