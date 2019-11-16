Секрет долголетия: назван напиток, продлевающий жизнь

Ученые провели исследование и выявили, что употребление кофе способствует долголетию.

Дело в том, что многие из компонентов, содержащихся в кофе, являются антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного стресса. Как известно, именно окисление вызывает старение организма и распространение серьезных заболеваний, включая большинство видов рака и сердечных заболеваний.

Всего ученые обнаружили около 1000 антиоксидантов в кофейных зернах.

В ходе исследования было выявлено, что употребляющие кофе люди существенно реже умирали в период наблюдений продолжительностью в 12 лет. Как пишет Еxpress UK, испытуемые пили около четырех чашек напитка в день.