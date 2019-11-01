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«Получит жилье в ближайшее время»: сирота-инвалид из Ставрополья смог добиться положенной ему квартиры

Наталья Вальханская
06:39 01.11.2019
Благодаря содействию журналистов и Генпрокуратуры, 37-летний инвалид получит благоустроенное жилье в Невинномысске.
«Получит жилье в ближайшее время»: сирота-инвалид из Ставрополья смог добиться положенной ему квартиры
© Фото: instav26, Instagram

Частично парализованный сирота Николай Савенко вырос в доме-интернате и большую часть жизни прожил на улице, перебиваясь временными заработками. Лишь в 2013 году он узнал о том, что ему, как сироте, положено жилье от государства. Обратившись в орган опеки и попечительства по месту жительства, он получил отказ из-за того, что живет не в том регионе, где его родителей лишили прав. 

Савенко переехал в Ставрополье, однако и там ему не захотели выделить квартиру. Выигранный суд также не помог. 

Сейчас Николай Савенко, передвигающийся только на костылях, живет в дачном домике без удобств в Невинномысске. Его историю опубликовал RT в проекте «Не один на один».

Проблему Савенко удалось решить в рамках проекта «Эфир», созданного совместно RT и Генпрокуратурой для помощи гражданам в решении сложных жилищных проблем. Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, в ближайшее время сирота получит благоустроенное жилье в Невинномысске.

Как пояснил Александр Куренной, ставропольской прокуратурой была проведена проверка исполнения решения суда, по итогам которой заместитель прокурора края вынес представление руководителю краевого Управления Федеральной службы судебных приставов.

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время Савенко дал письменное согласие на предоставление ему квартиры в Невинномысске.

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