Парусник «Паллада» отправился в кругосветку в честь 75-летия Победы

Российский фрегат «Паллада» отправился в кругосветное плаванье из Владивостока, посвященное 75-летию Великой Отечественной войны и 200-летию открытия Антарктиды. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

На 33-м причале Владивостока прошел торжественный митинг в честь начала кругосветки, в которую парусник отправился после традиционного полуденного пушечного выстрела.

Проводить моряков прибыли представители РГО, Росрыболовства, руководители Приморского края и Владивостока, а также ветераны ВМФ и юнармейцы.

«Вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов передал экипажу "Паллады" флаг РГО, который парусник пронесет по морям и океанам, и пожелал участникам экспедиции удачи», - говорится в сообщении.

Парусники «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн» в честь 75-летия Победы и открытия Антарктиды совершат дальние океанские походы и посетят более 40 портов в различных странах на четырех континентах. «Седов» и «Крузенштерн» выйдут из Калининграда 7 декабря.