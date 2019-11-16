Эксперт рассказал о серьезной опасности отсутствия отпуска

Отказ от отпуска или кратковременный пассивный отдых негативно сказываются на эмоциональном и физическом состоянии человека. Об этом заявил главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он отметил, что на отпуск нужно закладывать не менее двух недель, так как организму для перехода на режим отдыха необходимо пять-семь дней.

«Поэтому не рекомендуется брать неделю с точки зрения здоровья. Правы те, кто, берет не менее двух недель. При этом в отпуске самое главное - проводить его эффективно. Больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать, правильно питаться. Лежание в отеле перед телевизором или на шезлонге не принесет пользы для полноценного восстановления организма», - отметил Тяжельников.

Он подчеркнул, что отказ от отпуска или его перенос на следующий год – нецелесообразное решение.

«Ресурсов организма при работе без отпуска хватает, максимум, на два-три года. Однако переносить отпуск и не отдыхать в течение двух лет подряд нельзя - для сохранения работоспособности и здоровья человеку нужен ежегодный полноценный отдых», - цитирует эксперта АГН «Москва».

Отсутствие регулярного отпуска повышает риск появления депрессии, а переутомление негативно влияет на работу нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, снижается общая устойчивость к болезням.

Оказалось, что люди, отказывающиеся от отпуска, в среднем сокращают продолжительность своей жизни на десять лет.

Тяжельников рассказал о симптомах, которые свидетельствуют о необходимости отпуска. Тревожными знаками являются раздражительность, ухудшение отношений с коллективом, потеря концентрации, регулярные ошибки и быстрая утомляемость, а также неумение расслабиться после рабочего дня.