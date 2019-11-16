Косметика-убийца: ученые рассказали об опасности тестеров в магазинах
Из-за большого количества микробов на пробниках риск заражения крайне высок.
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Тестеры из магазинов косметики могут быть смертельно опасны, так как они являются переносчиками инфекций. На пробных экземплярах скапливаются стафилококки и переносчики венерических заболеваний, утверждают американские ученые.
В ходе исследования ученые взяли образцы пробников и поместили их в пробирки с питательной средой. Позже в них были выявлены различные бактерии, вирус герпеса и кишечная палочка.
Врачи предупреждают: пользуясь тестером, есть высокий риск подхватить заболевание.
Как передает слова специалистов WCNC, очищение пробника ватным диском не поможет избавить его от микробов.