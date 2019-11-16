Косметика-убийца: ученые рассказали об опасности тестеров в магазинах

Тестеры из магазинов косметики могут быть смертельно опасны, так как они являются переносчиками инфекций. На пробных экземплярах скапливаются стафилококки и переносчики венерических заболеваний, утверждают американские ученые.

В ходе исследования ученые взяли образцы пробников и поместили их в пробирки с питательной средой. Позже в них были выявлены различные бактерии, вирус герпеса и кишечная палочка.

Врачи предупреждают: пользуясь тестером, есть высокий риск подхватить заболевание.

Как передает слова специалистов WCNC, очищение пробника ватным диском не поможет избавить его от микробов.