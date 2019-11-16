В Еврокомиссии ответили на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия продолжает работу по трехсторонним переговорам с участием Москвы и Киева, чтобы скорее решить газовый вопрос.
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Представитель Еврокомиссии Мина Андреева прокомментировала заявление Владимира Путина о вероятности прекращения транзита российского газа через Украину.
По ее словам, в ЕК сохраняют спокойствие и работают над разрешением сложившейся ситуации.
«Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу», - отметила спикер Еврокомиссии в ходе брифинга.
Напомним, как заявил Владимир Путин на саммите БРИКС, риск прекращения транзита газа существует, так как в данной ситуации не все зависит от России. Москва, в свою очередь, нацелена на сотрудничество с Киевом и готова снизить цену на топливо на 25 % при условии прямых поставок.