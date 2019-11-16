В Киеве митингующие перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

В Киеве жители одного из многоквартирных домов полностью перекрыли дорожное движение после того, как их оставили без отопления.

Инцидент произошел в Святошинском районе, на проспекте Победы.

Как рассказала в Сети участница забастовок, жители дома не единожды писали жалобы в ответственные органы, однако их письма остаются без ответа.

«В будние по кабинетам ходим и письма пишем две недели. А в ответ тишина и плесень на стенах», - пишет Елена Мацак.

В связи с этим недовольные решили объединиться в выходной день и устроить акцию протеста.