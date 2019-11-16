В Киеве митингующие перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления
Местные жители заблокировали съезд с одного из центральных проспектов.
© Видео: Max Sarti, Facebook © Фото: Max Sarti, Facebook
В Киеве жители одного из многоквартирных домов полностью перекрыли дорожное движение после того, как их оставили без отопления.
Инцидент произошел в Святошинском районе, на проспекте Победы.
Как рассказала в Сети участница забастовок, жители дома не единожды писали жалобы в ответственные органы, однако их письма остаются без ответа.
«В будние по кабинетам ходим и письма пишем две недели. А в ответ тишина и плесень на стенах», - пишет Елена Мацак.
В связи с этим недовольные решили объединиться в выходной день и устроить акцию протеста.