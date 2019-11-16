Зарезавшего пешехода водителя задержали в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».
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В подмосковных Мытищах задержан мужчина 1951 года рождения, который подозревается в совершении убийства.
Напомним, водитель Volvo ударил ножом пешехода, который переходил дорогу на красный свет и помешал автолюбителю проехать.
На кадрах, которые зафиксировала камера видеонаблюдения, видно, как мужчина переходит дорогу, нарушая правила. В этот момент к светофору подъехал автомобиль. Между мужчинами завязался конфликт, в результате которого пешеход резко схватился за шею и упал на дорогу.
Известно, что мужчина от полученного ранения скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».