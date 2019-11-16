В НАТО предложили пересмотреть свою политику из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО посоветовали альянсу поменять политику из-за появления угроз «гибридного характера».

Отдельное внимание в документе под названием «Определение масштабов компетенции НАТО» уделяется «сдерживанию России» на восточном направлении. Отмечается, что альянсу нужно создать общества, устойчивые к «гибридным угрозам», включая те, которые «исходят от России».

«Это требует не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС (в частности, Швецией и Финляндией) и Еврокомиссией, но также обладания определенными знаниями в данных областях», - цитирует выдержки из доклада RT.

Руководство НАТО не раз называло Россию угрозой. Например, генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинял ее во вмешательстве в дела других государств и включал в список основных угроз безопасности Европы. Однако в ноябре он утверждал, что НАТО стремится к более конструктивному диалогу с российской стороной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль «не будет напрашиваться» на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение. Он добавил, что инициатива приостановления сотрудничества исходила от альянса.