Страшный пожар охватил студенческое общежитие в Британии: видео

Толпы студентов были эвакуированы из общежития в британском городе Болтон. Огонь стремительно распространился сразу на несколько этажей.

По последним данным спасательной службы графства Большой Манчестер, к которому относится Болтон, к тушению пламени привлечены по меньшей мере 20 пожарных машин и несколько вертолетов.

В данный момент спасатели продолжают эвакуировать постояльцев общежития. Экстренные службы просят по возможности избегать приближение к району Брэдшоггейт.

Студенты публикуют кадры с места ЧП в Twitter, отмечая, что огонь на данный момент продолжает распространяться.