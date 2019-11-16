Супруга Шумахера объяснила, почему о состоянии гонщика не говорят

О состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, который в 2013 году получил черепно-мозговую травму, общественности и поклонникам достоверно ничего неизвестно. СМИ довольствуются лишь скупыми комментариями, которые изредка дают врачи.

Как рассказала жена гонщика Коринна Шумахер, информация о здоровье Михаэля тщательно скрывается, поскольку об этом попросил он сам.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Михаэлю. Поймите, мы держим его состояние в секрете по его же просьбе», - цитирует супругу спортсмена The Sun.

Известно, что после трагического инцидента в горах гонщик находился в коме. С тех пор появлялась разнообразная информация о методах его лечения.

В сентябре этого года немецкого спортсмена доставили в одну из парижских больниц. После этого появились слухи, что гонщика лечили в том числе с применением стволовых клеток, однако врач Филипп Менаше это опроверг.