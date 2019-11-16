Генконсульство РФ намерено получить доступ к раненому в Аризоне россиянину

Генеральное консульство России в Хьюстоне работает над тем, чтобы получить доступ к россиянину, в которого совершил выстрел американский пограничник.

В ведомстве «Звезде» раскрыли личность раненого. Им оказался Евгений Глущенко 1982 года рождения. Мужчину доставили в больницу. Eго жизни ничего не угрожает.

«Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему», - говорится в сообщении Генконсульства в Twitter.

Инцидент произошел на границе Мексики и США. Причина попытки россиянина попасть в Штаты неизвестна.