Актер Гаркалин опроверг сообщения о «побеге» от врачей скорой

Актер Валерий Гаркалин прокомментировал «Звезде» сообщения о своем побеге от врачей скорой помощи.

По данным Mash, Гаркалина пытались госпитализировать после того, как ему стало плохо в одном из ресторанов в Москве.

Артист вышел на улицу, там ему стало хуже и он упал на землю. Очевидцы вызвали карету скорой помощи. Однако, когда медики попытались его госпитализировать, Гаркалин резко встал и убежал в сторону своего дома.

СМИ утверждают, что у 65-летнего актера отравление алкоголем.

Тем временем, «Звезде» Валерий Гаркалин заявил, что находится на гастролях в Сочи.

Народный артист России Валерий Гаркалин сыграл более сотни ролей в кино и театра. Зрители знают его по фильмам «Ширли-Мырли», «Белые одежды», «Женщин обижать не рекомендуется», «Жулики». С 2007 году Гаркалин служит в Московском театре им. А.С.Пушкина.