Президент Сербии Вучич рассказал, когда вернется на работу
Сербский лидер Александр Вучич, который был госпитализирован из-за проблем с сердцем, пообещал вернуться на пост 18 ноября.
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Сербский президент Александр Вучич заявил, что вернется к исполнению своих обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября. Об этом он объявил в Instagram.
«Спасибо врачам и сотрудникам ВМА. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу», - написал он и поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.
Вучич поблагодарил также персонал отделения кардиологии Военно-медицинской академии, в которой он оказался после госпитализации из-за сердечно-сосудистых проблем.
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в пятницу вечером, 15 ноября, в связи с кардиоваскулярными проблемами.