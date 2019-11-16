Президент Сербии Вучич рассказал, когда вернется на работу

Сербский президент Александр Вучич заявил, что вернется к исполнению своих обязанностей главы государства в понедельник, 18 ноября. Об этом он объявил в Instagram.

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«Спасибо врачам и сотрудникам ВМА. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу», - написал он и поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.

Вучич поблагодарил также персонал отделения кардиологии Военно-медицинской академии, в которой он оказался после госпитализации из-за сердечно-сосудистых проблем.

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в пятницу вечером, 15 ноября, в связи с кардиоваскулярными проблемами.